Uno de los arrestados trabajaba en la recepción y habría facilitado la llave de la habitación a otro implicado. La tercera sospechosa envió un correo haciéndose pasar por el hotel para intentar evitar la denuncia

Las averiguaciones permitieron identificar a los tres sospechosos y detenerlos. Foto de La Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de un robo con fuerza en una habitación de un complejo hotelero de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Los sospechosos habrían actuado de forma coordinada para sustraer 200 euros en efectivo a una turista.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre, aunque las detenciones se practicaron el 27 de octubre en el marco del Plan Turismo Seguro.

La investigación comenzó después de que la víctima denunciara la desaparición de 200 euros que guardaba en una maleta dentro de su habitación. Las pesquisas del Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial permitieron descubrir que los tres implicados presuntamente se habían puesto de acuerdo para cometer el robo.

Según la investigación, uno de los detenidos trabajaba en la recepción del establecimiento y habría aprovechado su puesto para facilitar una llave de acceso a otro de los sospechosos, que también se alojaba en el complejo hotelero. Este último habría entrado durante la noche en la habitación de la turista para llevarse el dinero.

Un correo para intentar evitar la denuncia

Tras conocer la reclamación de la víctima, la tercera implicada habría enviado un correo electrónico haciéndose pasar por el propio establecimiento hotelero. El objetivo, según la Policía Nacional, era tranquilizar a la turista y evitar que denunciara los hechos.

Las averiguaciones permitieron identificar a los tres sospechosos y detenerlos el pasado 27 de octubre. Una vez finalizadas las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La actuación se enmarca en el Plan Turismo Seguro de la Policía Nacional, cuyo objetivo es reforzar la protección de los visitantes y prevenir la delincuencia en las principales zonas turísticas.