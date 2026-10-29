El hombre fue interceptado entre Ingenio y Telde, después de adelantar por ambos lados y utilizar el arcén con la calzada mojada por la lluvia

La Guardia Civil ha investigado a un conductor de 51 años, por presuntos delitos de conducción temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol. Fue interceptado en la GC-1, en Gran Canaria.

Carretera GC-1 en Gran Canaria / Archivo / RTVC / Estefanía de Blassio

Los hechos ocurrieron sobre las 16:00 horas, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, en el tramo comprendido entre Ingenio y Telde. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Maspalomas observó cómo un turismo circulaba a gran velocidad. Realizaba cambios bruscos de carril y adelantaba a otros vehículos tanto por la izquierda como por la derecha.

Según la Guardia Civil, el conductor llegó a utilizar todos los carriles de circulación, el arcén y el carril de aceleración, alternando aceleraciones y frenadas bruscas. La situación suponía un riesgo añadido porque el pavimento estaba mojado por la lluvia. Había una elevada intensidad de tráfico. Varios conductores tuvieron que reducir la velocidad ante estas maniobras.

Los agentes siguieron al vehículo durante unos tres kilómetros hasta conseguir interceptarlo y poner fin a la situación de peligro.

Más de un miligramo de alcohol por litro de aire espirado

Una vez identificado, el conductor fue sometido a las pruebas de alcoholemia, en las que obtuvo resultados de 1,11 y 1,04 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La actuación se produjo durante un servicio de vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Tras la intervención, varios conductores expresaron su agradecimiento a los agentes.

El investigado se enfrenta a presuntos delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria. También por una tasa de alcohol superior a la establecida penalmente. La Guardia Civil recuerda que estas conductas pueden conllevar penas de prisión o multa y la retirada del permiso de conducir, según el delito y las circunstancias del caso.