La investigación por la muerte de un hombre en Almatriche permanece bajo secreto de sumario

El juzgado aún debe determinar si el caso corresponde a Violencia sobre la Mujer o a la jurisdicción de instrucción ordinaria. La decisión podría conocerse la próxima semana.

Vivienda dónde ocurrió el suceso. RTVC / Isaías Santana

La investigación por la muerte de un hombre y las lesiones sufridas por una mujer durante la madrugada de este miércoles en el barrio de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, permanece bajo secreto de sumario.

Las diligencias, que inicialmente quedaron a cargo del juzgado de guardia, continúan en una fase preliminar. Hasta que avance la investigación, no se determinará qué órgano judicial asumirá la competencia del caso.

La decisión deberá establecer si corresponde a los juzgados de Violencia sobre la Mujer o a los de instrucción ordinaria. Según la información trasladada este jueves, lo más probable es que la competencia se determine la próxima semana.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la investigación.