Cuatro vehículos calcinados y daños en un centro de día tras un incendio de madrugada en Santa María de Guía

La Guardia Civil investiga lo ocurrido durante la madrugada en Santa María de Guía, en Gran Canaria

Un incendio registrado durante la madrugada en el barrio de San Roque, en el municipio grancanario de Santa María de Guía, se ha saldado con cuatro vehículos completamente destruidos y daños materiales en las instalaciones de un centro de día de la zona.

Vecinos alarmados por las llamas

El fuego, que redujo los turismos a amasijos de hierro, generó momentos de gran alarma entre los vecinos. Según trasladaron los vecinos al equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria en la zona, algunos de los automóviles afectados eran prácticamente nuevos, encontrándose uno de ellos con menos de un año desde su adquisición y sin haber cumplido todavía el plazo para pasar su primera ITV.

Despliegue de emergencias e impacto vecinal

Estado en el que han quedado los vehículos calcinados en Santa María de Guía (Gran Canaria) esta madrugada / RTVC / Helena Diez

Dada la magnitud de las llamas, fue necesaria la intervención de hasta tres camiones de bomberos para lograr extinguir el incendio. La intensidad del fuego provocó daños visibles en la fachada del edificio colindante, que alberga el centro de día del barrio.

Uno de los vecinos afectados relató, durante la conexión en directo con el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria, el impacto del suceso, señalando que la alerta se dio a primera hora de la mañana cuando un familiar se disponía a acudir a su puesto de trabajo a las cinco de la madrugada. Otro residente que vive a escasos metros del lugar indicó que escuchó varias detonaciones antes de salir a la calle y fue entonces cuando se percató de que los coches ya estaban envueltos en llamas.

Investigación en curso

Por el momento, las causas que originaron el fuego permanecen sin esclarecer. Las autoridades competentes, con la Guardia Civil al frente, han abierto una investigación para determinar si el origen fue fortuito, si se debió a un fallo mecánico en alguno de los vehículos o si el incendio pudo ser provocado.