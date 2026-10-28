La intervención de uno de los perros especializados en la detección de drogas permitió descubrir las sustancias ocultas

Agentes de la Policía Nacional intervinieron el pasado 19 de octubre diversas cantidades de heroína y cocaína que se encontraban ocultas en unas zapatillas destinadas a acceder al centro penitenciario Las Palmas I. La actuación se desarrolló en el marco de los controles preventivos que realiza la Unidad Especial de Guías Caninos (UEGC) para detectar e impedir la entrada de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el recinto penitenciario.

Interceptan heroína y cocaína ocultas en unas zapatillas destinadas a la prisión Las Palmas I / Policía Nacional

Durante la inspección de los paquetes destinados a la prisión, uno de los perros especializados en la detección de drogas permitió localizar sustancias sospechosas en el interior de unas zapatillas.

Tras comprobar el calzado, los agentes descubrieron que alguien había manipulado las lengüetas. Para ocultar en su interior 7,79 gramos de heroína y 9,75 gramos de cocaína, que los agentes intervinieron.

Esta actuación se enmarca en las labores de prevención y control que desarrolla la Policía Nacional. Bajo el objetivo de evitar la introducción de sustancias estupefacientes en los centros penitenciarios.