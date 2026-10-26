Detienen a un hombre en Fuerteventura por vender crack y hachís

También le intervinieron aproximadamente 3.600 euros en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones

La Policía Canaria ha detenido a un hombre en Caleta de Fuste, en Fuerteventura, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras localizar 15 envoltorios de una sustancia aparentemente compatible con crack, hachís y unos 3.600 euros en efectivo en un vehículo de alquiler.

Agentes de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria / CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

Según ha informado la Policía Autonómica, la intervención tuvo lugar durante un dispositivo estático de control, con la participación de agentes de la Unidad de Prevención e Intervención y del Grupo Especial Cinológico Operativo, cuyos guías caninos colaboraron en la inspección del vehículo.

Antecedentes por delitos de lesiones y tenencia de armas

Los agentes hallaron los quince envoltorios en distintos compartimentos del vehículo, además de otras sustancias presuntamente estupefacientes, entre ellas hachís, pendientes de los correspondientes análisis y pesaje.

También le intervinieron aproximadamente 3.600 euros en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones.

El detenido cuenta con antecedentes penales por delitos de lesiones, atentado contra agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas, por los que ha cumplido penas de prisión, según la nota.