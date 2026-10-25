AM-CC celebra su 50 aniversario congregando a más de 3.000 personas en el Terrero de Lucha de Tetir

El secretario insular de AM-CC, Mario Cabrera, puso en valor el papel de Asamblea Majorera en la historia de Fuerteventura y del archipiélago

Asamblea Majorera-Coalición Canaria Fuerteventura (AM-CC) ha celebrado su 50 aniversario con la celebración del acto ‘La voz que cambió Fuerteventura’, que reunió a más de 3.000 personas en el Terrero de Lucha de Tetir.

Imagen cedida.

En un comunicado, la formación ha explicado que la cita contó con la participación de diferentes representantes políticos e institucionales, entre ellos la presidenta del Cabildo majorero y asamblearia, Lola García, y el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo.

Presentación de las candidaturas

Además, el terrero sirvió como escenario para la presentación de las candidaturas de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Entre ellas, la de Teodoro Sosa, invitado al encuentro y candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, junto al majorero Juan José Rodríguez, que ocupará el tercer puesto de la misma lista.

Por su parte, la candidata al Senado por Fuerteventura, Nuria Cabrera, reafirmó durante el acto su compromiso con la isla, su conocimiento de la realidad majorera y su voluntad de defender los intereses de Fuerteventura en Madrid.

Asamblea Majorera

Mientras, el secretario insular de AM-CC, Mario Cabrera, puso en valor el papel de Asamblea Majorera en la historia de Fuerteventura y del archipiélago, como referente de movilización social y defensa de los intereses de la isla.

Asimismo, destacó que no basta con mirar al pasado, sino que es necesario seguir luchando y renovar el compromiso de la organización con el futuro de Fuerteventura. «El latido de Asamblea Majorera sigue más vivo que nunca, y ustedes lo han demostrado hoy estando aquí», subrayó.