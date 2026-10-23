Para el alcalde se trata de un plan esencial para la modernización de la zona turística y cumple con el compromiso del nuevo Grupo de Gobierno de Antigua

El Ayuntamiento de Antigua ha publicado el anuncio de licitación del Plan de Asfaltado de carreteas de Caleta de Fuste, por un valor estimado del contrato de 690.555,24 euros.

Imagen cedida.

El alcalde, Juan Cabrera, estima “un plazo de ejecución de dos meses y medio, a contar desde el inicio de las mismas”. Juan Cabrera anuncia que el plazo para la obtención de pliegos y para la presentar ofertas finaliza el 9 de noviembre de 2026.

Modernización de la zona turística

El concejal de Carreteras, Infraestructuras y Urbanismo, David Alberto Guerra, apunta que los trabajos consistirán en reasfaltado y repavimentación de calzadas. Así como, señalización horizontal. Además, Alberto añade que las calles que se incluyen dentro del proyecto son Avenida Alcalde Juan Ramón Soto Morales. También, la Avenida del Castillo y calle Alcalde Francisco Berriel Jordán.

Juan Cabrera concluye que se trata de un plan esencial para la modernización de la zona turística y se cumple con el compromiso del nuevo Grupo de Gobierno de Antigua.