Uno de los detenidos ingresó en prisión por agredir a una turista y robarle un móvil tras fracturarle la mano

La Guardia Civil de Puerto del Rosario ha detenido a dos jóvenes, conocidos por su vinculación con la delincuencia habitual en la zona, como presuntos autores de dos robos con violencia, uno de ellos en grado de tentativa, ocurridos en Caleta de Fuste (Fuerteventura).

Imagen de archivo

Los hechos comenzaron la madrugada del 26 de septiembre, alrededor de las 03:10 horas, cuando un grupo de turistas regresaba a su hotel tras salir de un local de ocio. Tres individuos los interceptaron y uno de ellos intentó arrebatar de un tirón el bolso que una joven llevaba al hombro.

Una víctima herida

La víctima se resistió, frustrando el robo inicial, pero el asaltante golpeó y derribó a una amiga que acudió en su ayuda, logrando sustraerle un teléfono móvil valorado en 770 euros.

La joven sufrió una fractura de radio en una mano a consecuencia de la agresión. Los tres implicados huyeron del lugar antes de la llegada de los agentes, aunque la rápida actuación policial permitió recoger testimonios y datos clave que facilitaron la identificación del principal sospechoso.

Segundo intento de robo tres días después

El 29 de septiembre, alrededor de las 13:30 horas, una nueva alerta ciudadana activó otro operativo. Un viandante denunció que un joven intentó robarle una patineta eléctrica, valorada en 820 euros, frente a un comercio de la Avenida Alcalde Juan Ramón Soto Morales, también en Caleta de Fuste.

El propietario trató de evitar el robo, pero el agresor lo amenazó con una piedra y llegó a golpearlo, causándole lesiones leves, antes de escapar.

Conexión entre los casos

Una patrulla de la Guardia Civil localizó al sospechoso quince minutos después en un descampado cercano. El hombre fue reconocido por la víctima y detenido como autor del robo con violencia y lesiones, además de ser vinculado con el asalto cometido días antes.

Ambos detenidos pasaron a disposición judicial los días 27 y 30 de septiembre ante los juzgados de Puerto del Rosario. La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para uno de ellos, mientras que el otro quedó en libertad con cargos, obligado a comparecer periódicamente ante el juzgado hasta la celebración del juicio.