Desactivan un proyectil de mortero hallado en Lanzarote

Unos operarios localizaron el artefacto semienterrado en la localidad de Tiagua y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia

La Guardia Civil desactivó el pasado 17 de abril un artefacto explosivo localizado en la isla de Lanzarote. El hallazgo se produjo mientras unos obreros realizaban trabajos en el terreno en la localidad de Tiagua. Durante las labores, los trabajadores hallaron un objeto semienterrado que captó su atención y, tras observarlo con detenimiento, sospecharon que por su forma y tamaño podía tratarse de un proyectil, por lo que informaron a los servicios de emergencias.

Imagen del artefacto explosivo encontrado en Lanzarote | Guardia Civil

Una patrulla de la Guardia Civil de Costa Teguise acudió al lugar del aviso y confirmó que el objeto era, efectivamente, un artefacto. Los agentes activaron el protocolo de seguridad, aseguraron y acordonaron la zona para impedir el acceso a cualquier persona y solicitaron la intervención del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de Lanzarote a través de su central operativa.

Un agente de la Guardia Civil observa el proyectil de mortero localizado en Lanzarote | Guardia Civil

Identificación y retirada del proyectil

Los especialistas del GEDEX analizaron el material a su llegada y determinaron que se trataba de un proyectil de mortero de 50mm de calibre. Tras realizar las comprobaciones de seguridad adecuadas, los expertos procedieron a su retirada para trasladarlo y realizar su posterior destrucción. Una vez que la zona quedó libre de peligro, la Guardia Civil eliminó las restricciones de acceso y permitió de nuevo el paso de personas.

La Guardia Civil recuerda a la población que, ante el hallazgo de un posible artefacto, nadie debe manipularlo. La institución recomienda alejarse del lugar y avisar inmediatamente a las autoridades o a los servicios de emergencias para evitar accidentes.

El cuerpo armado pone en conocimiento que todo material de uso militar pertenece exclusivamente a las Fuerzas Armadas, tanto para su uso como para su tenencia. La normativa vigente prohíbe cualquier otro uso por parte de civiles o personal ajeno a los estamentos militares, garantizando así la seguridad pública.