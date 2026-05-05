Denuncian la precariedad de las matronas en Canarias

El colectivo se concentra bajo el lema “Nada que celebrar” para exigir mejoras retributivas y el fin de la escasez de profesionales en las islas

Con motivo del Día Internacional de la Matrona, que se celebra el 5 de mayo, el Sindicato de Enfermería ha resaltado el papel esencial que desempeñan las enfermeras especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica en el sistema sanitario público canario. Aseguran que estas profesionales ofrecen una atención cercana, segura y basada en la evidencia científica a las mujeres durante todas las etapas de su vida, una labor que el sindicato considera fundamental para la salud pública.

Concentración del Sindicato de Enfermería, este martes | SATSE

Sin embargo, este reconocimiento choca frontalmente con la realidad del colectivo en las islas. La organización denuncia que la administración sanitaria limita su desarrollo profesional, frena la incorporación de avances como el uso de la ecografía y excluye a estas especialistas de ámbitos clave como la atención domiciliaria. Además, las matronas canarias sufren una desventaja económica, pues perciben de media 433,94 euros menos que sus compañeras en otras comunidades por el complemento de su puesto.

Fuga de talento y falta de estabilidad

La escasez de personal agrava la situación, impidiendo que las matronas desarrollen competencias que van más allá del embarazo y el parto. Aunque estas especialistas superan un exigente proceso selectivo y dos años de formación específica, afirman que la administración no les garantiza estabilidad laboral al terminar su formación. Esto provoca una fuga de talento y supone un desaprovechamiento de la inversión pública realizada en su especialización.

Canarias se sitúa actualmente entre las comunidades con menor número de matronas, quedando por debajo de las ratios internacionales recomendadas. Esta deficiencia estructural genera una sobrecarga asistencial y altos índices de temporalidad, a lo que se añade la falta de recursos materiales en algunos paritorios, factor que puede comprometer la seguridad tanto de las usuarias como de las profesionales.

Movilizaciones y exigencias a Sanidad

Ante este escenario, SATSE Canarias insta a la Consejería de Sanidad y al Servicio Canario de Salud a adoptar medidas urgentes para revertir la crisis del sector. El sindicato reclama aumentar la dotación de profesionales, mejorar las condiciones laborales, incorporar avances tecnológicos y reconocer económicamente la especialidad para equipararla al resto del país.

Para visibilizar estas demandas, las profesionales han organizado concentraciones en los hospitales Nuestra Señora de Candelaria, Materno Infantil y Dr. José Molina Orosa, así como en diversos centros de salud. Bajo el lema “Nada que celebrar”, cientos de especialistas han exigido mejoras laborales y profesionales en una jornada marcada por el carácter reivindicativo frente al simbólico.

El Sindicato concluye que el Día Internacional de la Matrona debe servir como un punto de inflexión para solucionar las carencias estructurales que afectan a la atención sanitaria de las mujeres. Advierten que, si no se producen cambios, el próximo 5 de mayo volverá a ser una fecha sin motivos reales de celebración en la comunidad autónoma canaria.