La Laguna Tenerife jugará la novena final a cuatro de la Liga de Campeones de la FIBA

Abromaitis: «Levantar este trofeo es uno de los objetivos del equipo».

La Laguna Tenerife se encuentra ante el debut en su novena final a cuatro de la Liga de Campeones de la FIBA, un hito que según ha declarado el jugador Tim Abromaitis en rueda de prensa, ha estado en la mente del grupo “en todo momento” durante este curso 25/26.

“Levantar este trofeo es uno de los objetivos principales del equipo”, ha dicho el estadounidense, que a su vez ha asegurado que no será “nada fácil” al tener enfrente en las semifinales a un rival como el Rytas Vilnius.

Además, el ala-pívot ha destacado la calidad de los otros dos equipos que componen el cuadro de finalistas, Unicaja y AEK. “Sería muy especial, yo personalmente llevo muchos años sin ganar este trofeo y serviría para demostrar que el club sigue en lo más alto”, ha dicho.

Pese a perder contra el Morabanc Andorra el pasado sábado, el jugador ha asegurado que el grupo “tiene confianza” ya que se han ganado “muchos partidos importantes este año”.

El rival

Sobre el rival, ha señalado la importancia de Jerrick Harding, el máximo anotador del cuadro lituano con experiencia en ACB tras su paso por el Manresa y el Andorra. “Es un buen equipo, tienen muchas amenazas y son físicos y defienden bien, tenemos que estar preparados, jugar a nuestro ritmo y hacer nuestro juego”, ha indicado.

Ante las posibles ausencias de Jaime Fernández y Fran Guerra, que no disputaron minutos el pasado sábado, Abromaitis ha comentado que “no sabe si juegan o no” pero que el equipo “luchará con los que sean”. “Creo que el resto nos encontramos muy bien y vamos a ir con todo y a pelear al máximo”, ha añadido.