El jugador checo estará a prueba hasta el próximo miércoles

Ondrej Balvin (República Checa, 1992) y Dreamland Gran Canaria vuelven a unir sus caminos. El pívot checo, de 2,17 metros de estatura, estará a prueba hasta el próximo miércoles 6 de mayo, fecha en la que el club determinará su incorporación o no a la disciplina del equipo hasta final de temporada.

Ondrej Balvin, a prueba con el Dreamland Gran Canaria / Dreamland Gran Canaria

Formado en el USK Praga, el pívot internacional tiene amplia experiencia en Liga Endesa y ya militó en las filas del equipo grancanario entre los años 2017 y 2019.

El interior checo llegó este jueves a la isla para someterse al reconocimiento médico pertinente y realizar sesiones de entrenamiento con el equipo.

Trayectoria de Ondrej Balvin

Tras formarse en el USK Praga checo, su carrera profesional arrancó en el curso 2009-2010 jugando en el primer equipo.

Después pasó varias campañas en el Cajasol Sevilla, Bayern München y el Movistar Estudiantes. El pívot jugó en el conjunto claretiano dos campañas has el curso 2018-2019.

Balvin ha defendido, desde entonces, la camiseta de otros cinco equipos: RETAbet Bilbao, Gunma Crane Thunders, BC Prometey, Shanxi Brave y Obradoiro CAB.