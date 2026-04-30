El encuentro de la Copa de la Reina entre el Barça y el Atlético se disputará el 16 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio de Gran Canaria

La final de la Copa de la Reina se jugará en Gran Canaria a las 20:00 horas

La final de la Copa de la Reina Iberdrola enfrentará al FC Barcelona Femenino y al Atlético de Madrid Femenino el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria.

El partido dará comienzo a las 20:00 horas (horario insular) y podrá seguirse en directo a través de RTVE.

El choque reunirá a dos de los grandes referentes del fútbol femenino nacional en una cita clave del calendario deportivo.