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La final de la Copa de la Reina se jugará en Gran Canaria a las 20:00 horas

RTVC
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El encuentro de la Copa de la Reina entre el Barça y el Atlético se disputará el 16 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio de Gran Canaria

La final de la Copa de la Reina se jugará en Gran Canaria a las 20:00 horas
La final de la Copa de la Reina se jugará en Gran Canaria a las 20:00 horas

La final de la Copa de la Reina Iberdrola enfrentará al FC Barcelona Femenino y al Atlético de Madrid Femenino el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria.

El partido dará comienzo a las 20:00 horas (horario insular) y podrá seguirse en directo a través de RTVE.

El choque reunirá a dos de los grandes referentes del fútbol femenino nacional en una cita clave del calendario deportivo.

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