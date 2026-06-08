La Laguna Tenerife vs Barcelona | Tercer partido semifinal playoff Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Barcelona. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 13 de junio. Partido correspondiente al tercer partido de la semifinal del playoff de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife vs Barcelona se enfrentan este sábado 13 de junio, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente al tercer partido de la semifinal del playoff de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Barcelona J32 Liga Endesa 17 mayo 2026

El equipo tinerfeño llegó a esta fase de la competición como 8º clasificado mientras que el conjunto catalán terminó 5º en la liga nacional. El CB Canarias ganó los cuartos de final del playoff al Real Madrid en el tercer partido, por su parte el equipo barcelonés pasó de ronda tras ganar también en el terer partido al UCAM Murcia.

Posiciones en la clasificación de Barcelona y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encontraba en octava posición. En cambio, el Barcelona ocupaba la quinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Barcelona y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado tres de ellos.

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