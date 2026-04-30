Nieves Lady anuncia medidas contra los establecimientos situados a menos de 300 metros de centros educativos

El Ejecutivo autonómico inicia la clausura de 31 salones de juego próximos a colegios en el archipiélago este jueves. El cierre defiende un nuevo marco jurídico para ordenar el sector y proteger a los colectivos vulnerables. La Consejería de Presidencia busca eliminar la dispersión de estos locales mediante un instrumento de planificación único y restrictivo.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno de Canarias blinda las áreas cercanas a los centros educativos con el nuevo decreto Ley 7/2024. Esta normativa prohíbe la apertura de casinos o bingos a menos de 300 metros de cualquier colegio registrado. La medida tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año para evitar vacíos legales.

Además, el texto legal amplía la protección a los centros de Educación Infantil y Primaria de las islas. Anteriormente, la norma solo contemplaba distancias mínimas respecto a institutos de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional. El Ejecutivo regional asegura así un entorno seguro para todos los menores de edad en el archipiélago.

Por otro lado, la ley establece una separación obligatoria de 200 metros entre los propios locales de apuestas. Esta distancia rige ahora para salones de juego y bingos con el objetivo de evitar su concentración excesiva. La administración impide de esta forma que los establecimientos se intercalen en las zonas urbanas de Canarias.

Control de accesos y registros

El decreto impone un control de acceso riguroso en todos los salones recreativos para verificar la edad real. Los establecimientos deben garantizar que ningún menor atraviese las zonas de juego para llegar al servicio de bar. Esta restricción busca separar claramente las actividades de ocio hostelero de las apuestas con dinero.

Asimismo, la Consejería modifica el funcionamiento del ‘Registro de prohibidos de acceso al juego’ para mejorar su efectividad. Las personas inscritas deben permanecer ahora en la lista un plazo mínimo obligatorio de seis meses. Esta decisión evita que los usuarios se den de alta y de baja de forma inmediata.

De igual manera, el Gobierno canario apuesta por velar por la seguridad de los ciudadanos de forma sostenida. La modernización administrativa incluye también la implantación de medios de pago electrónicos en las máquinas recreativas. Estos sistemas ofrecen una mayor trazabilidad de las operaciones y seguridad para todas las partes implicadas.

Nueva planificación del sector

La planificación autonómica mantiene el límite máximo de 12 casinos y 45 salas de bingo en todas las islas. El acceso a estas licencias se realiza exclusivamente mediante un concurso administrativo convocado por la propia administración. Por su parte, las máquinas de tipo B en hostelería sufren una reducción drástica en su número.

El parque de estas máquinas recreativas pasa de 14.812 unidades a un tope máximo de 7.200 ejemplares. Igualmente, las autorizaciones para locales de apuestas externas caen de las 95 actuales hasta un límite de 35. El plan limita el crecimiento de nuevos salones a solo cuatro aperturas anuales durante su vigencia.

Finalmente, la normativa excluye de estas limitaciones a las máquinas de tipo A por carecer de premio en metálico. Los salones de juego tendrán también topes estrictos por cada isla para controlar su expansión en el territorio. El sector y las asociaciones contra las adicciones han dado su visto bueno a estas medidas proporcionales.