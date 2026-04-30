La consejera Nieves Lady Barreto defiende en De La Noche Al Día que la Ley de Memoria Democrática de España “es clara” y obliga a retirar simbología franquista.

El Gobierno de Canarias considera que no hay margen para el debate sobre el futuro del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. Así lo ha afirmado la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, durante una entrevista en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria, conducido por Estíbaliz Pérez.

Sin debate sobre el monumento

Barreto ha calificado de “innecesario” seguir debatiendo sobre la retirada del monumento, después de que una ponencia técnica haya concluido que no reúne los requisitos para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC). A su juicio, la cuestión está ya determinada por la ley y no debería generar controversia.

En este sentido, la consejera subrayó que la decisión entra ahora en el ámbito del Estado y recordó que la Ley de Memoria Democrática de España establece la retirada de simbología franquista en espacios públicos. “Las leyes están para cumplirlas, independientemente de que gusten más o menos”, señaló, mostrando su sorpresa por la división social generada.

Alta litigiosidad en Canarias

Durante la entrevista, también se abordó la situación de la justicia en las Islas. Canarias continúa entre las comunidades con mayor nivel de litigiosidad, un hecho que Barreto relaciona con el peso del sector servicios y turístico.

Aunque destacó mejoras en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales, insistió en que el modelo actual limita la creación de nuevos juzgados. Como alternativa, defendió reforzar la mediación y otros mecanismos extrajudiciales que obligan a las partes a intentar acuerdos antes de acudir a juicio.

El Gobierno de Canarias ve “innecesario” el debate sobre el monumento a Franco.

Posible visita del Papa

En otro orden de asuntos, la consejera se refirió a la visita del Papa a Canarias, aún sin agenda oficial. Advirtió de que podría generar importantes problemas de movilidad, especialmente en Tenerife y Gran Canaria.

Entre las medidas que se estudian, figura el teletrabajo para el personal de la administración y ajustes puntuales en la actividad escolar, que se aplicarían —según indicó— de forma “quirúrgica” para minimizar el impacto.