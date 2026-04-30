La patronal tinerfeña mantiene el crecimiento en un 2 % pero alerta del impacto del conflicto de Oriente Medio en el turismo

La CEOE de Tenerife presentó este jueves su informe de coyuntura del primer trimestre. El documento señala que la prolongación de la guerra en Oriente Medio amenaza los costes del transporte y la conectividad. Esta situación altera la percepción del archipiélago como refugio y lo sitúa ahora como un destino distante para los mercados emisores.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El conflicto bélico ya genera efectos negativos en los indicadores turísticos principales de las islas. Los expertos observan una caída en las plazas aéreas, las pernoctaciones y la estancia media de los visitantes. Por su parte, el aumento del gasto turístico responde únicamente a la subida generalizada de los precios.

Alemania y Reino Unido presentan actualmente restricciones económicas que limitan la emisión de viajeros hacia el archipiélago. Además, el alto precio de los combustibles obliga a las compañías aéreas a reducir su oferta de vuelos. Las aerolíneas recortarán un 2,5 % las plazas hacia Canarias este verano frente al crecimiento nacional.

La posible subida de tipos de interés por el Banco Central Europeo en junio añade más presión. Este escenario condiciona la previsión de crecimiento del 2 % fijada para la economía canaria este año. Por ello, las familias isleñas aumentan su ahorro por precaución ante la inestabilidad geopolítica actual.

Vivienda y bloqueo administrativo

La falta de vivienda supone un cuello de botella crítico para el desarrollo del sistema productivo. Canarias necesita unas 140.000 unidades habitacionales hasta el año 2031 para cubrir su déficit actual. Esta carencia dificulta la contratación de personal y la retención del talento en las empresas locales.

La patronal critica la aparición de asentamientos precarios en zonas turísticas debido a este grave problema. Pedro Alfonso exige al Gobierno de Canarias la reducción prometida de dos puntos en el IGIC. Asimismo, denuncia que la falta de actualización de precios deja desiertas muchas licitaciones de obras públicas.

El sector empresarial también señala los retrasos del Ayuntamiento de Granadilla en la concesión de licencias. Alfonso solicita la intervención del Cabildo de Tenerife para agilizar estos bloqueos administrativos tan perjudiciales. Según la CEOE, estas trabas locales condicionan seriamente la prosperidad y el avance económico de la isla.

Récord de empleo en Tenerife

Tenerife lidera la creación de puestos de trabajo en el archipiélago con datos históricos muy positivos. La isla registra actualmente 54.000 ocupados más respecto a las cifras de junio de 2023. De cada diez empleos generados en Canarias, siete corresponden a la actividad económica de Tenerife.

La tasa de paro se sitúa en el 8,8 %, el nivel más bajo de toda la serie. El sector de la innovación funciona como la locomotora principal de este crecimiento laboral tan robusto. Además, el empleo juvenil muestra una tendencia ascendente en todas las comarcas del territorio insular.

Los indicadores de consumo eléctrico y matriculación de vehículos mantienen todavía un comportamiento coherente. No obstante, la recaudación del IGIC y las ventas de cemento muestran ya señales claras de moderación. El mercado laboral resiste por ahora, aunque la evolución geopolítica marcará la intensidad de la desaceleración.