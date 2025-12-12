La ministra de Trabajo exige la retirada del buzón de la CEOE y lo ha dicho en las redes sociales al considerarlo «ilegal» e «inmoral»

El buzón de denuncias de posibles bajas fraudulentas de la CEOE en Tenerife ha sido denunciado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En sus redes sociales ha pedido la retirada de una iniciativa que tacha de «ilegal» e «inmoral».

Este canal online lleva un año en funcionamiento. Según la patronal, surgió para luchar contra el absentismo laboral injustificado. Díaz ha insistido al presidente de la CEOE, Antonio Garmendi, que lo retire «de forma fulminante».

La ministra de Trabajo ha pedido la retirada del buzón de la CEOE en las redes sociales. EP.

Polémica social sobre el buzón de denuncias

Hace un mes, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en una comparecencia parlamentaria mostró su apoyo a esta medida tras ser cuestionada por un diputado del PSOE sobre la posible vulneración de los derechos de los trabajadores.

Mientras, la población desde diferentes campos profesionales, cuestionan la efectividad de las posibles denuncias por parte de los delatores.

La CEOE activa desde hace un año la oficina virtual para recibir este tipo de denuncias. Un canal del que la Inspección Territorial de Trabajo y Seguridad Social afirma no haber recibido ninguna por este medio.