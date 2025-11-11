ES NOTICIA

En directo | Pleno del Parlamento, en su sesión de tarde

La sesión parlamentaria en su sesión de tarde arranca con el debate de proposiciones de ley

El Pleno del Parlamento de Canarias continuará su sesión de tarde con el debate de proposiciones de ley como el nuevo contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria, la eliminación de las barreras aduaneras y fiscales, dotación económica al Plan de Empleo de la isla de La Palma o el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para incorporar la posibilidad de reducir la edad de jubilación del sector primario.

En directo, el Pleno del Parlamento de Canarias, en su sesión de tarde. Imagen de archivo.
Se tratará, además, los dictámenes de la Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas y el debate de enmiendas a la totalidad del reconocimiento de la autoridad del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre otros asuntos.



