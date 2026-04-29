El empresario, Aldama, asegura que Francina Armengol “aceptó” adjudicar compras a la empresa investigada en la trama

La acusación popular ejercida por el Partido Popular ha puesto el foco en el papel del expresidente canario Ángel Víctor Torres en el marco del juicio por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas.

Todo ello tras la declaración del empresario Víctor de Aldama, considerado una figura clave en la supuesta trama, ante el Tribunal Supremo.

Durante su testimonio, Aldama también apuntó a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, al afirmar que “accedió” y “aceptó” la adjudicación de mascarillas a la empresa investigada.

El PP señala a Ángel Víctor Torres tras la declaración de Aldama por los contratos de mascarillas. RTVC

Posibles amaños en contratos públicos de material sanitario

Según explicó, aunque no intervino directamente en la operativa en Baleares, atribuyó a Koldo García un papel relevante en la indicación de las compras.

El proceso judicial, que también implica al exministro José Luis Ábalos, investiga posibles amaños en contratos públicos de material sanitario durante la pandemia.

La causa continúa abierta mientras se analizan las declaraciones y pruebas en torno a la presunta red de adjudicaciones irregulares