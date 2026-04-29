El defensa del CD Tenerife, José León, destaca el papel de la afición y pide centrarse en el partido clave ante el Barakaldo CF

El defensa del CD Tenerife José León afronta con ambición y responsabilidad el decisivo encuentro ante el Barakaldo CF en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el equipo puede dar un paso clave hacia el regreso al fútbol profesional.

El central subrayó el respaldo constante de la grada y reconoció que el ambiente que se respira estos días supone un extra de motivación para la plantilla.

León admitió que se trata de una semana diferente, marcada por la expectación y el lleno en el estadio, aunque insistió en la importancia de gestionar las emociones con profesionalidad.

José León: “La ilusión es máxima, pero debemos mantener la calma para lograr el objetivo”. CD Tenerife

León estará preparado para cualquier circunstancia

En este sentido, destacó el trabajo psicológico que realiza el cuerpo técnico durante toda la temporada, especialmente en momentos como este, en los que el equipo se juega gran parte del curso.

En el plano deportivo, el jugador aseguró que el vestuario está centrado únicamente en su rendimiento, sin depender de otros resultados, y preparado para adaptarse a cualquier circunstancia, incluso en posiciones menos habituales.

Sobre el rival, advirtió de su competitividad pese a su rendimiento fuera de casa, mientras que, a nivel personal, restó importancia a su renovación, aparcada momentáneamente para priorizar el objetivo colectivo: luchar por el ascenso y devolver al equipo a categorías superiores.