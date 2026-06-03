Maikel Mesa junto a otras dos personas está acusado de un delito de robo con violencia por el que ya ha declarado este miércoles en la comisaría de La Laguna

Maikel Mesa, jugador del CD Tenerife celebrando gol frente al Albacete

El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa será juzgado, junto a otras dos personas, por un delito de robo con violencia, informaron a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Mesa ha declarado este miércoles en la comisaría de Policía de La Laguna y ha pasado a disposición judicial en calidad de detenido.

Está previsto que se celebre un juicio rápido por un delito de robo con violencia, detallan las fuentes.

El suceso en cuestión se produjo el pasado sábado en La Laguna. Aparte del futbolista se vieron involucradas otras dos personas, aparte de la víctima, que, según publica el periódico El Día, es un juez.