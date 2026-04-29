Víctor de Aldama asegura que Koldo le sugirió sobornar a Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una imagen de archivo Jesús Hellín / Europa Press

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este miércoles en el juicio que sigue en el Tribunal Supremo que el asesor ministerial Koldo García le pidió que pagara una comisión al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por los contratos de las mascarillas, pero que este nunca lo pidió y «no se pagó» y tuvieron «problemas en Canarias».

Aldama ha cifrado entre 3,5 y 4 millones de euros las entregas de dinero al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor de este Koldo García, de los que en torno a dos millones ya se los había dado desde el inicio de la relación y hasta 2020.

Declaración en el juicio

Lo ha declarado ante el Tribunal Supremo en el juicio que se celebra contra el reconocido comisionista, Ábalos y Koldo García por el posible cobro de mordidas a cambio de contratos, entre ellos de mascarillas durante la pandemia.

El empresario Víctor de Aldama a su salida del Tribunal Supremo este miércoles donde continúa el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la venta de material sanitario. EFE/ Javier Lizón

Durante su declaración, que ha comenzado a las diez de la mañana y aún sigue, Aldama ha respondido a la Fiscalía sobre unas anotaciones de gastos intervenidas en su ordenador donde Ábalos figuraba con el nombre de gran, porque era el ‘gran jefe’, y Koldo García como Goblins, al que denominaba así, tal y como ha confesado, por el protagonista de una película que era un «tío alto y feo».

Ha reconocido que le «daba igual» de donde saliera el dinero para pagar a Ábalos y su exasesor los 10.000 euros mensuales que les entregaba y ha dejado claro que ambos podían contar siempre con esa cantidad, que no se descontaba de las otras que podría haber. Los 10.000 euros eran «como un regalo» y no contaban en el cómputo general, ha enfatizado.