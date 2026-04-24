El Gobierno central facilitará pruebas de ADN a todos los familiares que buscan desaparecidos en la Guerra Civil

El Consejo Territorial de Memoria, celebrado en La Palma, acuerda destinar 3 millones de euros al desarrollo de proyectos ya presentados en 2026 en materia de exhumación y memoria democrática

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha anunciado este viernes del lanzamiento de un contrato para la realización de pruebas gratuitas de ADN en distintos laboratorios de España a todos los familiares que estén buscando desaparecidos en la Guerra Civil española.

Así lo ha reafirmado el titular del departamento, Ángel Víctor Torres, al término del Consejo Territorial de la Memoria, celebrado en La Palma. Allí ha insistido en el carácter «importante» de esta acción para una identificación más rápida de los restos que vayan descubriéndose en las exhumaciones pendientes, si bien ha reconocido que «el tiempo no juega a favor» de la iniciativa ante el paso de los años.

El ministro Ángel Víctor Torres durante el Consejo Territorial de la Memoria, celebrado en La Palma. – MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL.

10.000 por recuper

Torres ha destacado que el proceso de exhumaciones se encuentra al 50 %, porque ya habrían sido exhumadas alrededor de 9.000 personas y quedan otras 10.000 susceptibles de ser recuperadas. «Otras no podrán exhumarse por las dificultades de los lugares donde fueron enterradas», ha puntualizado.

Ha recordado que hay un mapa de fosas y que se prevé culminar la legislatura habiendo exhumado las 10.000 que restan. «Esa es nuestra voluntad y me gustaría contar siempre con el apoyo de todas las comunidades autónomas. Porque este no es sólo un asunto político, es un asunto de carácter humano y de defensa de nuestra democracia», explicó Torres.

Consejo territorial

Además, en el marco del Consejo Territorial de Memoria, las CCAA han dado luz verde a la distribución de 3 millones de euros entre las regiones para llevar a cabo proyectos de exhumación e investigación. Los fondos, en su mayoría (2 millones), irán destinados a la localización, exhumación e identificación de desaparecidos durante la Guerra de España y la represión posterior. «No ha habido ningún voto en contra, se ha aprobado por amplísima mayoría, y con dos abstenciones (de Madrid y La Rioja, según concreta el Ministerio)», ha subrayado Torres.

De este modo, el ministro de Política Territorial ha celebrado este viernes que, a partir de ahora, los recursos puedan llegar «cuanto antes» a las comunidades. También que los proyectos ya presentados en ellas se desarrollen y puedan seguir avanzando en «darle dignidad, justicia, verdad, reparación» a las víctimas.

Apoyo mayoritario

La inversión aprobada por amplia mayoría este viernes se enmarca en la línea estratégica principal del Plan 2025- 2028, orientada a garantizar el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos. El millón de euros restante se dirige, asismismo, a actuaciones de divulgación, dignificación de lugares de memoria y otras iniciativas contempladas en las líneas estratégicas complementarias del citado plan.

Ángel Víctor Torres ha destacado el grado de «consenso» alcanzado por las comunidades en el Consejo de este viernes. Presume que sea, a su juicio, el «mayor» de todos los órganos sectoriales del Gobierno. «A diferencia de otros órganos, en donde se vota en contra o se abandonan las sesiones, hoy he estado en uno de un tono educado, con propuestas, también correcciones, y finalmente con apoyo», ha recalcado el ministro.