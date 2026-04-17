Nieves Lady Barreto rechaza que otras administraciones le den «lecciones» a Canarias sobre memoria democrática, en respuesta a las críticas del diputado del PSOE Jorge González por la «lentitud» de las actuaciones en las islas

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha rechazado este viernes que ninguna otra administración ni el Gobierno de España pueda «dar lecciones» a la comunidad autónoma sobre memoria democrática.

Barreto ha reivindicado la política de memoria democrática del Gobierno frente a las críticas del diputado del PSOE Jorge González, quien advirtió de que «el paso del tiempo juega en contra de la memoria» y acusó al Ejecutivo de lentitud en las actuaciones, de manera que muchas de las personas que impulsan estos procesos fallecen sin ver resultados.

Críticas del PSOE

González instó a la consejera a no limitar las políticas a meros anuncios o iniciativas puntuales y reclamó más planificación, recursos y voluntad política.

Puso como ejemplo de avance en memoria democrática la reciente declaración del Albergue de Tefía (Fuerteventura) como lugar de memoria por parte del Estado, vinculado a la represión por orientación sexual durante la dictadura, y subrayó que «una democracia madura no teme mirar a su pasado».

En su turno, Nieves Lady Barreto reivindicó que la memoria democrática «no es patrimonio ideológico de nadie», sino que tiene que ver con «ser buena persona» y creer en «restaurar el daño causado».

Reivindicó que Canarias aprobó su ley de memoria histórica en 2018 por unanimidad y puso en valor que esa legislación sigue intacta cuando en otras comunidades ha habido derogaciones en función de los pactos de gobierno.

El Pino del Consuelo se convierte en un monumento de los asesinados en Fuencaliente durante la Guerra Civil

Recursos propios en esta materia

La consejera aseguró además que el Ejecutivo autonómico destina recursos propios a esta materia más allá de los fondos que recibe del Estado y aseguró que se trabaja en todas las islas donde existen indicios de fosas.

Sobre el caso concreto del Albergue de Tefía, recordó que ese lugar recibió informe favorable de la Comisión de Memoria Democrática de Canarias hace más de dos años y aseguró que los tiempos administrativos son igual de garantistas tanto en la administración estatal como en la autonómica.

Respecto a las actuaciones en curso, Barreto explicó que cualquier declaración de lugar de memoria democrática exige el preceptivo informe favorable de la Comisión Técnica de Memoria.

Detalló que el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife ya cuenta con este visto bueno y queda únicamente que la Dirección General de Patrimonio incoe el expediente correspondiente.

También indicó que se iniciará el expediente relativo al Pino del Consuelo, en la isla de La Palma, una vez que finalicen las obras que se están realizando en el entorno.

«No tenemos que sentirnos en la cola en materia de memoria; tenemos muchas acciones emprendidas y la comisión está muy viva», garantizó la consejera de Presidencia.