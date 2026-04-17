Fernando Clavijo asegura que Canarias no recurrirá la regularización de migrantes y ha criticado los discursos «xenófobos y fascitas» de partidos como Vox ante esta medida del gobierno de España

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha pronunciado sobre la migración y el proceso de regularización en el Foro ‘Wake Up’ de ‘El Español’ que se celebraba este jueves en Madrid. Ha asegurado que su Ejecutivo no recurrirá la regulación extraordinaria de migrantes y ha defendido que estas personas deben tener «la posibilidad de ganarse la vida, contribuir a la riqueza del país y cotizar», al tiempo que ha criticado los discursos «fascistas y xenófobos» de partidos como Vox ante esta iniciativa.

Hemos querido saber qué consecuencias socioeconómicas tiene este proceso de regularización extraordinaria en Canarias. 13.500 personas en toda España ya lo han tramitado tan solo en el primer día, y ya hay casi 20.000 citas presenciales programadas a partir del lunes.

Clavijo ha reconocido que Canarias ha sido «crítica» con la política migratoria en la frontera, aunque ha subrayado la necesidad de abordar la situación desde una perspectiva solidaria.

Asimismo, el presidente canario ha restado importancia al posible impacto del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura sobre los derechos de la población migrante y ha asegurado que «confía» en el Estado de derecho y en la separación de poderes.

En este sentido, ha advertido de que los discursos «xenófobos y fascistas de la formación de Abascal» se encontrarán con los límites legales si intentan vulnerar derechos reconocidos, y ha reiterado su «confianza» en la actuación de los tribunales ante este tipo de situaciones.

No obstante, ha valorado la formación de gobiernos estables en el actual contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y posibles restricciones energéticas que pueden afectar especialmente a Canarias, dada su dependencia exterior y del turismo.