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En La Palma solo quedan 56 valoraciones de discapacidad por resolver

RTVC
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En 2026 se han resuelto hasta abril 551 expedientes en La Palma gracias al equipo itinerante de valoración de discapacidad, que evita el desplazamiento de los solicitantes

Personas dependientes
Personas dependientes. Imagen de recurso EP

El equipo itinerante de valoración de discapacidad ha reducido en La Palma las listas de espera para este trámite agilizando los procesos de resolución.

Solo en 2026 se han resuelto hasta el momento 551 expedientes, evitando así que los solicitantes tengan que desplazarse de sus municipios para cumplir con esta gestión.

El servicio permite acercar el servicio a los núcleos poblacionales más dispersos hasta el punto de que en la isla solo quedan 56 solicitudes pendientes de resolver.

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