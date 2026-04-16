En la inauguración del II Foro de Colegios Profesionales de Canarias, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha animado a fortalecer la capacidad de liderazgo de los colegios profesionales

II Foro de Canarias de colegios profesionales. Imagen Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha animado a los colegios profesionales a fortalecer su capacidad de liderazgo ante los cambios en la inauguración del II Foro de Canarias celebrado en Santa Cruz de Tenerife. “Si trabajamos de forma conjunta podremos dar la vuelta a la imagen que nos dibuja tanta incertidumbre y ver los retos como oportunidades para mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía”, añadió Clavijo.

El foro, organizado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, puso este año el foco en la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, el relevo generacional y los desafíos vinculados al ejercicio profesional, “retos que actualmente nos plantean nuevas preguntas y exigen respuestas compartidas”, aseguró el presidente.

Refuerzo del papel de los colegios profesionales

La consejera Nieves Lady Barreto destacó el papel de los colegios profesionales como agentes esenciales en la sociedad y en la defensa del interés general y reiteró el compromiso de la consejería por aumentar su voz e impulsar la reflexión para abordar desafíos comunes. “Ofrecemos un espacio de encuentro estable, estructurado y plural, donde puedan cooperar y anticiparse, porque el futuro plantea problemas transversales que requieren soluciones coordinadas”, apuntó.

Durante su intervención, la consejera apostó por reforzar el papel de los colegios profesionales en la sociedad y su capacidad de influencia. “En un mundo donde los problemas son cada vez más interdisciplinares, la sociedad nos demanda no solo competencia técnica, sino también capacidad de diálogo y visión de futuro”, dijo Barreto.

El acto inaugural contó también con la presencia del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Natalia Rodríguez Novo, anfitriona del encuentro.

Programa

La primera mesa de debate ha estado centrada en el impacto de la IA y la transformación de las profesiones. Moderada por la socia responsable del área de Legal Digital en KPMG Abogados, Noemí Brito Izquierdo, ha contado con la participación del vicepresidente del Colegio Oficial de Enfermeros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rodríguez Hernández; el vocal IV de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias, Noemí Fariña Díaz; y el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias, Esteban Muñoz Abeledo.

En la mesa dedicada al relevo generacional han intervenido la presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, Natalia Rodríguez Novo, junto al decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, Samuel Cruz Palenzuela, y la decana del Colegio Oficial de la Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares Albertos.

La jornada ha concluido con una reflexión sobre los retos y perspectivas del intrusismo y la función social de los colegios profesionales. Conducido por la decana del Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco Pérez, han participado la presidenta del Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Concepción León Martínez; la vicepresidenta del Colegio Oficial de Dietistas – Nutricionistas de Canarias, Paula Marrero Fernández; y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Las Palmas, Luis Fernando Martín Rodríguez.

El cierre del foro estará a cargo del viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens, junto a la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto.