El pontífice celebrará una misa en el estadio de Gran Canaria el jueves 11 de junio y en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el viernes 12 de junio por la tarde

Confirmados los actos de la visita del papa a Canarias. EP

La organización del viaje apostólico del Papa León XIV a España ha confirmado este jueves cuatro actos del Pontífice en Madrid y Canarias. En la capital, el Pontífice tiene previsto ofrecer una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y zonas aledañas la noche del mismo día de su llegada a España, el 6 de junio. Previamente a la celebración, el Santo Padre realizará un recorrido por el área, saludando a los peregrinos desde el Papamóvil.

El acto, que contará la participación directa de los jóvenes, culminará con unas palabras del Papa y la celebración de una Adoración Eucarística.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, a las 9.30 horas y coincidiendo con festividad del Corpus, el Pontífice presidirá la celebración de una misa en la Plaza de Cibeles de Madrid. A continuación, en las zonas aledañas, tendrá lugar una procesión eucarística presidida por León XIV. El Papa ya había confirmado el pasado sábado, a través de un mensaje enviado a los asistentes a la IV Fiesta de la Resurrección que se celebró en Madrid, su presencia en Cibeles.

«Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad; no os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena», recogía el mensaje leído por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo durante la celebración.

Misa en el Estadio de Gran Canaria y en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a su visita a Canarias, el Pontífice hará escala los últimos días de su viaje y la tarde del jueves 11 de junio tiene previsto celebrar otra misa en el Estadio Gran Canaria. Finalmente, durante su última jornada en España, y como final del Viaje Apostólico, León XIV presidirá una misa en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife. Será el viernes, 12 de junio por la tarde, según ha confirmado la Conferencia Episcopal (CEE). El itinerario del viaje apostólico incluye además su paso por Barcelona.

Las personas que quieran asistir a los actos ya confirmados en Madrid y Canarias pueden inscribirse a través del enlace https://inscripciones.conelpapa.es/auth. El registro de voluntarios para Barcelona ha sido ya cerrado.