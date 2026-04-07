Conoce todos los detalles de la visita del Papa León XIV a Canarias

El sumo pontífice visitará el archipiélago canario el próximo 11 y 12 de junio

La visita del papa León XIV ya está a la vuelta de la esquina, ya que el sumo pontífice viajará a España el próximo mes de junio para visitar Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

El sumo pontífice visitará el archipiélago canario el próximo 11 y 12 de junio/ Imagen de Reuters

Durante las últimas semanas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha dado nuevos detalles sobre la visita del Santo Padre al archipiélago canario, que tendrá lugar los próximos 11 y 12 de junio, fechas que ya se encuentran marcadas en el calendario de muchos ciudadanos.

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, anunció el periplo completo que busca confirmar la fe de los católicos españoles. Por otro lado, la Iglesia prepara un despliegue especial para recibir al Pontífice tras quince años sin visitas papales en territorio nacional.

Misa masiva y realidad migratoria

Uno de los momentos clave de la visita del papa León XIV a Canarias será la celebración oficial de una misa masiva en el municipio de Santa Cruz de Tenerife el próximo 12 de junio, como acto de despedida de su estancia en España.

Por otro lado, el día anterior, el sumo pontífice visitará durante la mañana del 11 de junio la localidad grancanaria de Arguineguín, un enclave clave para comprender la realidad migratoria, donde se espera que reconozca la labor de quienes atienden a los migrantes en primera línea.

Por la tarde, el Estadio de Gran Canaria, que se encuentra en la capital de la isla, albergará un encuentro multitudinario donde los fieles podrán acercarse y encontrarse con el Santo Padre.

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Un lema para su visita

Luis Argüello dio a conocer el lema “Alzad la mirada” mediante un vídeo difundido por el canal Trece. El presidente de los obispos aprovechó su mensaje de Pascua para anunciar esta esperada noticia, que resume el sentido espiritual de la primera visita de León XIV a nuestro país.

El lema propone elevar la mirada como forma de afrontar los conflictos del presente. Argüello subrayó que el Señor se sitúa por encima de las guerras, las dificultades diarias y las tristezas personales, una idea que marcará tanto los actos litúrgicos como los discursos previstos durante la semana de la visita.

Mientras tanto, los fieles se preparan para recibir a quien consideran un referente en la vivencia de la caridad. El mensaje pretende abrir un horizonte de esperanza, alegría y renovación para toda la sociedad española.

Rueda de prensa

La Conferencia Episcopal Española ofrecerá más detalles sobre la organización en una rueda de prensa que se celebra este miércoles a las 10:30 horas.

En esta rueda de prensa, la CEE presentará el logo y el lema del viaje, la página web, los aspectos organizativos y financieros del viaje y el sistema de preinscripción de asistentes.

Puedes seguir en directo la rueda de prensa a través del canal de Youtube de RTVC, la TDT y la página web.