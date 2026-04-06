El papa León XIV visitará Canarias bajo el lema ‘Alzad la mirada’

El Pontífice recorrerá el archipiélago y la península del 6 al 12 de junio en una histórica cita religiosa

El papa León XIV viajará a España el próximo mes de junio para visitar Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, anunció este periplo que busca confirmar la fe de los católicos españoles. La Iglesia prepara un despliegue importante para recibir al Pontífice tras quince años sin visitas papales en territorio nacional.

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. / Stefano Spaziani – Europa Press

El Santo Padre aterrizará en Madrid la mañana del 6 de junio para iniciar su agenda oficial. Permanecerá en la capital de España hasta el día 9, momento en el que se desplazará hacia Barcelona. El programa incluye encuentros con fieles y autoridades antes de poner rumbo hacia las Islas Canarias.

La ciudad condal acogerá al Papa hasta la mañana del 11 de junio en una estancia de dos días. Posteriormente, el líder de la Iglesia católica volará hacia Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Esta fase final del viaje representa un hito histórico para la comunidad cristiana de las islas.

El Pontífice abandonará el archipiélago canario el día 12 de junio por la tarde tras cumplir sus compromisos. La organización prevé una movilización masiva de ciudadanos en cada uno de los puntos del recorrido. Los obispos españoles destacan la relevancia de este viaje para la cohesión de la comunidad religiosa actual.

Un lema cargado de esperanza

Luis Argüello reveló el lema ‘Alzad la mirada’ a través de un vídeo publicado por el canal Trece. El presidente de los obispos utilizó el mensaje de Pascua para dar a conocer esta noticia tan esperada. La frase sintetiza la intención espiritual de la primera visita de León XIV a nuestro país.

El lema invita a los ciudadanos a mirar hacia lo alto para superar los conflictos actuales. Argüello argumenta que el Señor emerge sobre las guerras, las dificultades cotidianas y las tristezas personales. Esta premisa guiará todos los actos litúrgicos y discursos previstos durante la semana de visita.

La Conferencia Episcopal Española ampliará los detalles de la organización en una rueda de prensa este miércoles. Los fieles ya se preparan para acoger a quien consideran que les confirma en la caridad. El mensaje busca ofrecer un horizonte de alegría y renovación para toda la sociedad española.

Grandes celebraciones litúrgicas

El calendario del Papa incluye dos misas multitudinarias que atraerán a miles de peregrinos de toda la geografía. La primera gran cita tendrá lugar en Madrid el 7 de junio con motivo del Corpus. Los organizadores esperan una afluencia récord para este evento en el centro de la capital.

La segunda eucaristía masiva servirá como despedida oficial de León XIV en Santa Cruz de Tenerife. Este evento ocurrirá el 12 de junio y marcará el cierre de su estancia en España. Las autoridades canarias ya coordinan los dispositivos de seguridad para garantizar el éxito de la jornada.

Esta visita rompe un periodo de quince años sin la presencia de un sucesor de Pedro en España. El último precedente se remonta al viaje que realizó el papa Benedicto XVI en el año 2011. La llegada de León XIV supone, por tanto, un acontecimiento generacional para los creyentes.