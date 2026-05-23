El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, subrayó que esta convocatoria “no es solo un trámite orgánico»

Coalición Canaria abre este sábado, 23 de mayo, en Santa Cruz de Tenerife, el proceso para designar a su cabeza de lista a la Presidencia de Canarias para 2027.

En la imagen, David Toledo. Archivo RTVC.

El Consejo Político Nacional -máximo órgano de dirección de los nacionalistas canarios entre congresos- se reunirá para abordar, entre otros asuntos, el reglamento para la elección del candidato o candidata a la Presidencia de Canarias. Los Estatutos de Coalición Canaria establecen que este proceso debe iniciarse un año antes de la celebración de las elecciones locales y autonómicas.

Asimismo, el Consejo Político Nacional designará al equipo encargado de redactar el programa electoral y de campaña, que estará dirigido por la Secretaría de Estrategia Política y Electoral, que lidera José Miguel Barragán. Durante la reunión, Coalición Canaria analizará también diferentes asuntos de actualidad política en las islas.

Coalición Canaria

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, subrayó que esta convocatoria “no es solo un trámite orgánico, sino un nuevo paso para seguir preparando el proyecto que Canarias necesita para los próximos años”.

Toledo destacó que CC “afronta este proceso con responsabilidad, planificación y vocación de servicio público, con un proyecto político claro, útil y pensado desde Canarias para Canarias”.

Nacionalistas canarios

Así, subrayó que el número dos de los nacionalistas canarios que “Coalición Canaria tiene una hoja de ruta para esta tierra, iniciada en 2023, que nace de la escucha a las islas y de la voluntad de tomar las decisiones que afectan a Canarias en Canarias, no desde la imposición ni desde intereses ajenos a nuestra realidad”.

El secretario nacional de Organización señaló que el Consejo Político Nacional del sábado “marca el inicio de una nueva etapa de trabajo político y orgánico para seguir fortaleciendo el proyecto que Canarias necesita”.

En este sentido, remarcó que CC afronta este proceso “para aportar estabilidad, defender el autogobierno, fortalecer los servicios públicos, proteger la igualdad entre islas y afrontar con seriedad los retos económicos, sociales y territoriales de Canarias”.

David Toledo

El secretario nacional de Organización apuntó que “este sábado abrimos un proceso democrático y participativo, pero, sobre todo, damos un paso importante para seguir trabajando en el proyecto que Canarias necesita para los próximos años”, afirmó Toledo. “No se trata solo de elegir una candidatura; se trata de seguir ofreciendo a los canarios una hoja de ruta seria, estable, nacionalista y comprometida con la defensa de esta tierra”.

David Toledo remarcó que Coalición Canaria “llega a este momento con una organización cohesionada, implantada en las ocho islas y con la voluntad de seguir siendo una herramienta útil al servicio de Canarias”.

Así apuntó que “ahora más que nunca Canarias necesita una fuerza política capaz de gobernar, dialogar y tomar decisiones desde aquí, sin tutelas y sin imposiciones, como hemos hecho hasta ahora”, señaló.

El secretario nacional de Organización concluyó que Coalición Canaria “abre este proceso con responsabilidad, con ilusión y con la mirada puesta en el presente y en el futuro de esta tierra”.