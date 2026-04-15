La formación nacionalista exige al Gobierno central que incluya a los solicitantes del estatuto de apatridia en el proceso

Asamblea Majorera–Coalición Canaria denuncia la exclusión de los saharauis en la regularización estatal. El partido pide explicaciones al Ejecutivo por marginar a este colectivo vulnerable. La iniciativa busca corregir un agravio comparativo frente a otros solicitantes de protección

CC critica el trato discriminatorio a los saharauis en la regularización / Imagen de archivo

El partido rechaza la decisión de dejar fuera a los solicitantes de apatridia. Este colectivo representa a un 96 % de personas del Sáhara Occidental. Los nacionalistas consideran que existen alternativas viables para su inclusión inmediata.

La formación señala la hipocresía del Gobierno de España en este proceso. Según CC, el Estado evita ayudar al pueblo saharaui para no molestar a Marruecos. Esta postura genera una situación de desprotección para miles de personas.

Los juristas y organizaciones sociales también se han sumado a esta queja formal. El movimiento Regularización Ya lidera las denuncias contra esta exclusión administrativa. Todos coinciden en que no existe un motivo jurídico para este trato diferenciado.

Acciones en el Parlamento canario

CC impulsará una iniciativa en la Cámara autonómica de forma urgente. El objetivo es instar al Gobierno canario a interceder ante el Estado. Quieren que los apátridas reciban el mismo trato que los solicitantes de asilo.

Los solicitantes de asilo sí pueden acceder ahora a la residencia legal. Sin embargo, quienes piden el estatuto de apátrida quedan en el olvido. El partido exige condiciones similares para garantizar la igualdad de oportunidades.

España mantiene una deuda histórica con el pueblo saharaui desde hace décadas. La formación recalca que esta es una cuestión de justicia y dignidad. No se puede apelar a los derechos dejando fuera a los más vulnerables.

Dificultades para la integración

La exclusión impide que estas personas puedan trabajar legalmente en el país. Los solicitantes de asilo obtienen su permiso laboral a los seis meses. Los apátridas carecen de esta autorización, lo que frena su estabilidad.

Esta diferencia dificulta la integración social de los saharauis en las islas. El partido advierte que la medida genera un agravio comparativo injustificable. La administración debe dar una respuesta clara a este colectivo afectado.

CC reafirma su apoyo total al proceso de regularización de migrantes. No obstante, rechaza que el procedimiento cree ciudadanos de segunda categoría. El Gobierno central debe rectificar para evitar un mayor daño político.