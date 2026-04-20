La Laguna instala un semáforo con luz sobre el suelo para los peatones que van mirando el móvil

El Ayuntamiento de La Laguna ha instalado un novedoso semáforo, que proyecta luz en el suelo para evitar despistes por parte delos peatones que van mirando el móvil mientras caminan

El Ayuntamiento de La Laguna ha instalado un semáforo en el entorno del Hospital Universitario de Canarias, cuya tecnología permite proyectar tonos de luces sobre el pavimento para regular el paso de peatones, como medida de refuerzo para las personas que se encuentran distraídas mirando su teléfono móvil y no advierten las señales convencionales.

La Laguna instala un semáforo con luz sobre el suelo para peatones mirando el móvil

Luz roja

Este dispositivo consiste en un módulo óptico que, en coordinación con el semáforo, proyecta un haz de luz roja de advertencia sobre el campo de visión inferior de los peatones que cometen este tipo de infracciones, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los vehículos que circulan por la calzada, detalla este lunes el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta acción también da respuesta a una de las principales inquietudes del personal de Metropolitano de Tenerife, ya que también se han registrado distintos accidentes en las vías del tranvía por estas conductas.

Según el Ayuntamiento, a lo largo de estas próximas semanas se testará la efectividad de esta tecnología y se evaluará su implantación en otros puntos de riesgo del municipio detectados por el personal del área del consistorio, Policía Local y entidades públicas y privadas implicadas en la seguridad vial de la isla.

Este proyecto se une a otras medidas similares puestas en marcha recientemente por el Consistorio como la instalación de tres pasos de peatones inteligentes, que muy pronto estarán disponibles en las avenidas de Los Menceyes, César Manrique y La Unión, entre los núcleos de La Cuesta y Guajara.

Estas infraestructuras constan de luminarias tipo captafaros, radares de volumen y señales verticales con iluminación propia para mejorar la visibilidad y la seguridad vial de estos entornos y que los vehículos puedan advertir con la suficiente antelación a los peatones, complementando la señalética vertical y horizontal presente.