Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas donde no se descarta que pueda darse alguna llovizna ocasional

El tiempo en Canarias | Comenzamos la semana con viento alisio y nubes por el norte

Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas donde no se descarta que pueda darse alguna llovizna ocasional en las medianías de las islas más montañosas. Predominio de cielos nubosos en el oeste de Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Habrá intervalos de nubes altas que cruzará de suroeste a noreste el archipiélago sin mayores consecuencias.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el interior de La Gomera y será más acusado en cumbres de Tenerife. Mínimas sin grandes cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas donde son probables rachas localmente muy fuertes.

En el mar, habrá mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte, litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote y canales entre islas con olas que podrán superar los 2m de altura. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos en el norte por debajo de los 900 m. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Alisio moderado, más intenso en el oeste y sureste. Temperaturas agradables.

La Palma: Nuboso en el norte y este con probables lloviznas de madrugada. Se abrirán claros por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas matinales. Alisio moderado más intenso en los extremos. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte donde no se descarta alguna gota de madrugada. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Viento alisio moderado más intenso en la capital. Temperaturas que oscilarán entre los 20ºC y los 25ºC en la capital.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte por debajo de los 1000 m. No se descarta alguna gota en las medianías del noreste de madrugada. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Alisio moderado más intenso en vertientes expuestas donde son probables rachas localmente intensas. Temperaturas que irán desde los 20ºC a los 27ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste por debajo de los 1000 m donde podría caer alguna gota de madrugada. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Alisio moderado que será más intenso en zonas expuestas, sobre todo por la tarde. Brisas en costas del suroeste. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en el sur de Jandía. Temperaturas que oscilarán entre los 19ºC y los 25ºC en la capital.

Lanzarote: Nuboso en el norte y oeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en la mitad sur. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 25ºC en Arrecife.