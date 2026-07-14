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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 15 de julio

Durante este miércoles, la previsión del tiempo en Canarias prevé un aumento de las temperaturas en todo el archipiélago. Sin embargo, de cara al jueves no seguirán subiendo porque los alisios comenzarán a hacer acto de presencia. Lucirá el sol durante toda la jornada y habrán pocas nubes que tenderán a disiparse.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 15 de julio de 2026 / RTVC

En cuanto al viento, soplará de flojo a moderado y ganará algo de fuerza a última hora del día. El estado de la mar será estable, con olas en torno al metro de altura en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur donde su altura rondará el medio metro

Previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: En Valverde el termómetro irá de los 19 a los 25 grados y no esperamos nubes importantes a lo largo del día.

La Palma: Temperaturas que variarán entre los 21 y los 27 grados en Santa Cruz de la Palma. La nubosidad irá a menos y el viento soplará flojo.

La Gomera: En el sur lucirá el sol, no habrá mucho viento y las temperaturas subirán.

Tenerife: Tendremos poca nubosidad en general como mucho hacia la zona de Anaga. Arreciará el viento y hará más calor.

Gran Canaria: Se espera presencia del sol en la cumbre y sur de la isla. habrá más viento por la tarde y temperaturas en moderado ascenso.

Fuerteventura: Las temperaturas en la capital estarán entre los 21 y los 28 grados. Predominarán algunas nubes en la cara este al amanecer, pero el resto del día estará despejado.

Lanzarote: Nubes dispersas a primera y últimas horas en el norte que no tardarán en desaparecer. Ligera brisa y temperaturas en Arrecife entre los 21 y los 27 grados.

La Graciosa: Amanecerá con algunas nubes bajas, el resto del día estará despejado con viento que irá a más por la tarde al igual que el calor.