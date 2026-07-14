Salvamento ha salido al rescate de 55 inmigrantes que se encontraban al noroeste de Arrecife, en Lanzarote

Salvamento Marítimo rescata a inmigrantes de una patera en Lanzarote / RTVC

En un primer momento, fue un buque mercante el que avistó la patera. Aunque en un principio iban a hacerse cargo en el centro de salvamento de Rabat (Marruecos), se terminó pidiendo el apoyo de España en la operación.

Salvamento Marítimo suma otro rescate al que realizaron la madrugada de este martes también en la isla de Lanzarote. En ese caso, fue una llamada al 112 la que dio la voz de alarma, después de que se averiara su moto. En total, rescataron a 37 hombres de origen magrebí.