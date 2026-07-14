Fiestas trabaja con los colectivos para definir su participación en las galas de la próxima edición del Carnaval 2027, dedicada a Roma

Santa Cruz avanza en la preparación del Carnaval 2027 con nuevas reuniones con los grupos. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa con los preparativos del Carnaval 2027 a través de una nueva ronda de reuniones con los distintos colectivos de la fiesta.

Los encuentros, celebrados este lunes en la sede de Fiestas, estuvieron encabezados por el concejal Javier Caraballero y el director artístico de las galas, Enrique Camacho.

El alcalde destacó la importancia de mantener diálogo

Además, durante la jornada participaron representantes de grupos coreográficos, murgas infantiles y adultas, rondallas, agrupaciones musicales y comparsas para consensuar su participación en las galas de la Reina de los Mayores, Infantil y Adulta de la próxima edición, que estará dedicada a Roma.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de mantener el diálogo y la colaboración con los colectivos para organizar una edición “muy especial”, mientras que el concejal de Fiestas subrayó que estos encuentros permiten atender las propuestas de los grupos y avanzar en un modelo de espectáculo que respete la identidad de cada modalidad.