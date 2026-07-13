Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 14 de julio

La previsión del tiempo en Canarias para este martes prevé que continúe la estabilidad meteorológica en todo el archipiélago. La jornada se desarrollará con pocas nubes, que tenderán a reducirse conforme avance la jornada, eso si, sin probabilidad de lluvia.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 14 de julio de 2026 / RTVC

Las temperaturas aumentarán hasta superar los 34 grados en muchos puntos el próximo fin de semana. El viento soplara del nordeste de flojo a moderado y ganará fuerza en las cumbres más altas de La Palma y de Tenerife. En la costa habrá mar de fondo con olas en torno a 1 metro de altura por el norte e incluso algo más en canales entre islas

Previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos más visibles a primeras y últimas horas. Las temperaturas variarán entre los 15 y los 22 grados en la capital.

La Palma: Nubes de tipo bajo dispersas, con baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 19 y los 25 grados.

La Gomera: Poca presencia de nubes en la isla, a lo sumo, creciendo por el sur de la isla. Sin viento con temperaturas entre los 20 a y los 27 grados.

Tenerife: Nubes dispersas primera y última hora por el norte. Viento más fuerte en la cumbre y temperaturas entre los 20 y los 29 grados.

Gran Canaria: Veremos nubes bajas en el norte y nordeste, de resto cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 26 grados en la capital, el miércoles subirán más.

Fuerteventura: Nubes baja por el norte y oeste, que no tardaran en disiparse. Las temperaturas irán de los 20 y los 27 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Día de pocas nubes que tenderán a desaparecer. Las temperaturas en Arrecife irán de los 21 y los 27 grados.

La Graciosa: Nubes que enseguida se retirarán dando paso a cielos despejados, con poco viento en general y buena mar. Temperaturas parecidas.