Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 12 de julio

La semana terminará con menos nubes, las más destacables serán de evolución y se irán generando en zonas de interior y del Sur de La Palma o por el Sur de Tenerife, sin consecuencias. En el resto predominarán los cielos poco nubosos.

Mapa de la previsión meteorológica para este domingo 12 de junio de 2026. Informativos RTVC

Las temperaturas marcarán algún grado menos en la mitad oriental, las máximas se moverán entre 22–29 ºC en la costa.

El viento será del norte-noreste flojo a moderado, más intenso en el sureste de Gran Canaria por la tarde. Por otro lado, será del noroeste flojo a moderado en cumbres, más intenso y del oeste en El Teide.

Y en el mar, predominará la marejadilla en costas del sur, habrá áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 1,5 metros.

Previsión por islas

El Hierro: Intervalos nubosos más compactos en zonas de interior en horas centrales. Más sol en la costa con temperaturas agradables. Y viento del nordeste flojo a moderado.

La Palma: Predominarán los intervalos nubosos, más abundantes a partir del mediodía en las medianías del Sur. Temperaturas sin cambios, y viento del noreste flojo.

La Gomera: Alternancia de nubes y claros con algún intervalo de evolución en medianías. Temperaturas máximas 23 – 27ºC en costas y viento del norte flojo a moderado.

Tenerife: Menos nubes, las más compactas en horas centrales del día en las medianías del sureste, sur y suroeste. En zonas costeras del resto de vertientes numerosas horas de sol. Temperaturas suaves y viento del Norte, del oeste en El Teide.

Gran Canaria: Intervalos nubosos matinales y numerosas horas de sol, con algún intervalos de buen tiempo en puntos del sur-suroeste. Temperaturas en ligero descenso, y viento alisio moderado, más intenso en la vertiente sureste por la tarde.

Fuerteventura: Predominarán los intervalos nubosos. Las temperaturas marcarán algún grados menos, máximas 24 – 28ºC. Y viento del noreste flojo a moderado.

Lanzarote: Intervalos nubosos más compactos por el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas en ligero descenso, y viento del nordeste flojo a moderado.

La Graciosa: Se alternarán las nubes y los claros, numerosas horas de sol. Las temperaturas apenas cambiarán, máxima de 25ºC, y viento del noreste 15 – 25km/h.