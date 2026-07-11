La agrupación política cuestiona una reciente visita institucional a centros de estudio superior marroquíes sobre «territorio ocupado»

Asamblea Majorera-Coalición Canaria (AM-CC) instó este sábado a las universidades públicas canarias a que respeten las resoluciones internacionales que se han adoptado respecto al Sáhara Occidental, al cuestionar una reciente visita institucional a centros de estudio superior marroquíes sobre «territorio ocupado».

AM-CC insta a las universidades canarias a respetar las resoluciones sobre el Sáhara Occidental. Archivo RTVC

En un comunicado, la formación explicó que una delegación de la Asociación de Universidades Públicas de Canarias (UPCAN) visitó las Universidades de Ibn Zohr y el campus en Dajla de la Universidad Mohamed VI, manteniendo encuentros también con las autoridades marroquíes que administran el «territorio ocupado».

Apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui

Desde el partido nacionalista han instado a las dos universidades públicas canarias a defender «los valores democráticos y la justicia en todos los ámbitos» y reprocharon que esta visita institucional contribuya a vulnerar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

La formación criticó especialmente que el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, calificara a Dajla y El Aaiún como «marroquíes», sin aludir a su condición de «territorios ocupados».

A su juicio, esta omisión favorece la estrategia de Marruecos de presentar el Sáhara Occidental como parte de su territorio y respalda las críticas de las organizaciones prosaharauis a la visita de la UPCAN.

Asimismo, AM-CC defendió reforzar la colaboración con instituciones académicas saharauis, como la Universidad de Tifariti, y concluyó que es necesario seguir «del lado de las resoluciones internacionales, la democracia y la justicia», apoyando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a vivir en libertad.