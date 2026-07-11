Prisión provisional sin fianza para el conductor, investigado por homicidio imprudente, conducción bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria y abandono del lugar del accidente

Prisión para el conductor del coche que atropelló mortalmente a un hombre en Las Palmas / EuropaPress

El conductor que atropelló a un hombre el jueves en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, causándole la muerte ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras pasar a disposición judicial este sábado por hasta cuatro presuntos delitos.

Según ha notificado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la titular de la Plaza en funciones de guardia del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria le investiga por los delitos de homicidio en imprudencia grave, conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, conducción temeraria y abandono del lugar del accidente.

Tras tomarle declaración, la magistrada ha ordenado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por unos hechos que se remontan al pasado jueves por la tarde cuando, bajo la influencia del alcohol, atropelló mortalmente a un hombre mientras circulaba por la vía principal del barrio de Almatriche, impactando también con una motocicleta (causando heridas leves a quien la conducía).

Además, según el TSJC, se ha celebrado un juicio rápido en su contra por atentado a agentes de la autoridad durante su detención, pero no se ha llegado a conformidad entre las partes, por lo que las diligencias pasarán a otro juzgado que seguirá instruyéndolas.