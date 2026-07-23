El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero concede su primera entrevista tras ser imputado

José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este jueves en una entrevista en TVE que no habló «con nadie ni del Gobierno ni de la SEPI sobre el rescate de Plus Ultra». Ha afirmado que su actividad profesional como consultor ha sido siempre respetando la legalidad.

En su primera comparecencia pública tras su declaración el 17 de junio como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Zapatero ha rechazado entrar en la «estrategia de defensa» de su amigo Julio Martínez Martínez. Quien implicó al expresidente en la gestión del préstamo a la aerolínea y aseguró que cobró el 1 % de dicha ayuda.

El expresidente ha insistido en su inocencia. Y ha recalcado su «nulo papel» en el préstamo público a Plus Ultra, del que ha afirmado que no supo nada. «No supe en ningún momento que se iba a rescatar o no».

Zapatero ha señalado que las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros fueron un «regalo de cortesía personal». Un regalo que recibió hace muchos años de un país que no ha revelado.

«Es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal tengo que ser muy prudente. No tenían uso ni destino ni hemos pensado en el valor que tenían», ha revelado Zapatero. En su declaración como imputado ante el juez José Luis Calama declinó dar explicaciones sobre estas joyas.

Hoy ha reiterado que dará todas las respuestas oportunas y «extremos posibles» al magistrado. Pero ha querido dejar claro que la tasación que consta en las actuaciones abiertas -una pieza separada en la que está investigado por contrabando y delito fiscal- será sometida «a contradicción» con un nuevo análisis pericial.

((Habrá ampliación))