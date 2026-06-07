- Galería de imágenes y vídeos de la visita del papa León XIV a Madrid
- Primer discurso del papa León XIV en España
- Inicio de la visita del papa León XIV a Madrid
RTVC realiza un especial despliegue durante toda la visita del pontífice, que por primera vez estará en Canarias. Sigue la última hora y el minuto a minuto en directo con todos los detalles de la visita del papa León XIV a España
El papa León XIV continúa con su estancia en Madrid este domingo 7 de junio. Una jornada que está marcada por la multitudinaria misa que celebrará en la plaza de Cibeles y en la que también se celebrará la procesión del Corpus Christi.
Además el pontífice, durante la tarde de este domingo, tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín, en la Nunciatura Apostólica. A las 18:00 (hora peninsular) continuará con el encuentro «tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte«. La jornada concluirá con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.
07:30 Día: 07-06-2026
Visita papa León XIV | Segunda jornada en Madrid
Comenzamos este domingo una retransmisión especial en RTVC, minuto a minuto y en directo, de la segunda jornada del papa León XIV en Madrid.
Segundo día y con una cita multitudinaria, en la plaza de Cibeles, donde se celebrará la misa y posterior procesión del Corpus Christi.
Desde primera hora, en la web de rtvc.es y en las redes sociales, y a partir de las 9:00 de las mañana se podrá seguir un especial en Televisión Canaria. Con los puntos de directo importantes en Madrid, el análisis y las mejores imágenes seguiremos en directo el recorrido del pontífice.