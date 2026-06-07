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Papa León XIV | Segunda jornada de la visita oficial en Madrid

Redacción RTVC
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RTVC realiza un especial despliegue durante toda la visita del pontífice, que por primera vez estará en Canarias. Sigue la última hora y el minuto a minuto en directo con todos los detalles de la visita del papa León XIV a España

El papa León XIV continúa con su estancia en Madrid este domingo 7 de junio. Una jornada que está marcada por la multitudinaria misa que celebrará en la plaza de Cibeles y en la que también se celebrará la procesión del Corpus Christi.

El Papa León XIV saluda en uno de los actos celebrados en Madrid este sábado 6 de junio de 2026. REUTERS / Yara Nardi
El Papa León XIV saluda en uno de los actos celebrados en Madrid este sábado 6 de junio de 2026. REUTERS / Yara Nardi

Además el pontífice, durante la tarde de este domingo, tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín, en la Nunciatura Apostólica. A las 18:00 (hora peninsular) continuará con el encuentro «tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte«. La jornada concluirá con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

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Última actualización el 07-06 07:30

07:30 Día: 07-06-2026

Visita papa León XIV | Segunda jornada en Madrid

Comenzamos este domingo una retransmisión especial en RTVC, minuto a minuto y en directo, de la segunda jornada del papa León XIV en Madrid.

Segundo día y con una cita multitudinaria, en la plaza de Cibeles, donde se celebrará la misa y posterior procesión del Corpus Christi.

Desde primera hora, en la web de rtvc.es y en las redes sociales, y a partir de las 9:00 de las mañana se podrá seguir un especial en Televisión Canaria. Con los puntos de directo importantes en Madrid, el análisis y las mejores imágenes seguiremos en directo el recorrido del pontífice.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil antes de una vigilia de oración en la Plaza de Lima durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Mohammad Salem

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