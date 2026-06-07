Más de 10.000 flores dan forma a una de las tradiciones más antiguas de La Laguna, el Corpus Christi

San Cristóbal de La Laguna celebra este domingo su festividad con la elaboración de más de sesenta alfombras florales repartidas por el casco histórico.

La cita, con más de 525 años de historia, ha vuelto a llenar las calles de color, arte y tradición.

Desde la noche del sábado y durante la mañana del domingo, decenas de colectivos vecinales, sociales, parroquiales y culturales han trabajado en la confección de estos tapices naturales, elaborados con más de 10.000 flores.

La Laguna llena sus calles de más de 60 alfombras por el Corpus Christi. La Laguna

Misa solemne en la Catedral

Cientos de personas han acudido durante la jornada para contemplar las creaciones.

El Ayuntamiento ha colaborado en la iniciativa y por la tarde se celebrará la misa solemne en la Catedral, seguida de la tradicional procesión del Santísimo por las alfombras.