Los sindicatos han valorado los primeros días de la regularización extraordinaria de extranjeros destacando la falta de medios personales y materiales y una supuesta web de tráfico de citas

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han reclamado este lunes un refuerzo urgente de medios personales y materiales para garantizar el éxito del proceso de regularización extraordinaria de migrantes cuyo proceso presencial arrancaba este lunes. UGT ha pedido, además, a la Fiscalía que investigue a webs por supuesto tráfico de citas para la regularización de migrantes.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), durante una rueda de prensa para presentar las movilizaciones del Primero de Mayo.

– Gustavo Valiente – Europa Press

Web de tráfico de citas

«Hoy hemos conocido webs que se dedican a traficar con las citas para los migrantes», ha argumentado Pepe Álvarez en la rueda de prensa para presentar los actos del 1º de mayo. Por eso, ha reclamado a la Administración de justicia que «actue de oficio» para perseguir este tráfico de citas.

«Sería razonable que se planteara por parte de la Fiscalía ver quién, cómo y de qué manera se secuestran citas para luego venderlas en este proceso de regularización», ha argumentado el dirigente de UGT.

Carencias de la administración

Álvarez ha reconocido que el inicio del proceso ha confirmado las carencias estructurales de la administración. «La falta de medios tampoco es nueva. Los procesos que se venían haciendo ya contaban con muchas dificultades y hoy, que es el primer día, hemos visto que efectivamente tenemos necesidad de más medios», ha señalado.

Asimismo, ha puesto el foco en dos frentes que, a su juicio, ponen «palos en las ruedas» a la regularización como la existencia de trabas administrativas, y ha mencionado específicamente el caso del Ayuntamiento de Madrid, que pueden dificultar el proceso a través del padrón. Ha expresado, no obstante, su confianza en que sea un «procedimiento garantista».

Sordo ha advertido, por su parte, de que el sistema ordinario de Extranjería «no ha funcionado» y ha subrayado el compromiso de las organizaciones sindicales como entidades colaboradoras para que el proceso salga «de la mejor manera posible». Aunque ha coincidido en que el déficit de recursos es una queja constante de los sectores que trabajan en materia de migración.

Más allá del 30 de junio

El dirigente sindical ha recordado que, aunque el plazo de solicitud finaliza el 30 de junio, la carga de trabajo para la administración se prolongará en el tiempo. «Esos expedientes otorgan un año de realidad laboral para personas que luego tendrán que incorporarse a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería», ha explicado a la vez que ha exigido dotar de medios no sólo a los interventores actuales, sino a las propias Oficinas de Extranjería.

Para el líder de CCOO, la necesidad de este proceso extraordinario es el síntoma de un problema mayor. «Las bolsas de irregularidad no dejan de ser una expresión de que las fórmulas ordinarias de gestión de la migración no han funcionado del todo bien. Si no, no habría tantas personas irregulares», ha afirmado.

Finalmente, Sordo ha reclamado que la política migratoria no se limite a la tramitación de permisos, sino que se acompañe de «políticas públicas adicionales» como la formación y la orientación laboral, elementos que considera indispensables para la integración efectiva en el mercado de trabajo.