Sordo, secretario general de CCOO, participó este jueves en la asamblea organizada por el sindicato en Las Palmas de Gran Canaria, y allí habló sobre economía y sobre el caso Plus Ultra

Comisiones Obreras (CCOO) celebraba este jueves una manifestación y asamblea en Las Palmas de Gran Canaria con la participación de su secretario general, Unai Sordo, bajo el lema ‘De las respuestas a la acción’, en la plaza de Santa Ana. Allí, habló sobre economía y sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra.

Una Sordo (CCOO) reclama a las administraciones que el crecimiento macroeconómico se traslade a los hogares de los españoles

Macroeconomía en los hogares

Este encuentro sindical estaba convocado para movilizarse por un salario digno, igualdad, vivienda y mejora de los derechos laborales y sociales en Canarias. En este contexto, el secretario general de CCOO, ha reclamado a la administraciones que el crecimiento macroeconómico que está viviendo España se traslade a los hogares de la clase trabajadora del país.

«Y esto se hace con salarios, peleando en los convenios colectivos y con políticas mucho más efectivas y ambiciosas en materia de vivienda«, ha dicho en declaraciones a los periodistas tras participar en una manifestación en Las Palmas de Gran Canaria para protestar por las condiciones laborales en las islas.

Al respecto, Sordo ha entendido que, si se miran las cifras oficiales, España es el país de los grandes de Europa que más crece, el empleo está en récords históricos «y nunca ha habido más gente trabajando». Señaló que la contratación indefinida ha cobrado un protagonismo «muy importante» e incluso si se miran los salarios medios, estos suben. «Pero esta es una parte solo de la foto», matizó.

En este sentido, el secretario general de CCOO incidió en que la otra parte dice que sigue habiendo mucho trabajo precario, muchos empleos de escasa calidad están «mal pagados», y hay 9,5 millones de personas que teniendo un trabajo, «e incluso con incrementos salariales», sus sueldos «no dan para llegar a final de mes«.

Contención de los precios

«Hay precios que laminan la capacidad de compra de las familias, en concreto los precios de productos de primera necesidad y sobre todo de la vivienda. Y ahí el sindicato sitúa la gran reivindicación del momento. El crecimiento macroeconómico tiene que trasladarse al conjunto de los hogares de la clase trabajadora de nuestro país», destacó.

Además, Sordo comentó que «no puede ser» que los precios de la vivienda estén «disparados» y que CCOO «no se resigna a este escenario».

«Queremos pelear los convenios colectivos –continuó– e instar a las administraciones a que sean mucho más valientes para contener unos precios de la vivienda que son absolutamente abusivos».

Sobre Zapatero

En cuanto el caso Plus Ultra, Sordo ha pedido rigor y prudencia a la hora de abordar la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al destacar la importancia de la presunción de inocencia y de aportar pruebas en una causa penal.

«Estamos ante un auto que, por tanto, se basa en indicios; pero, en la medida en que se sustancie el proceso, lo que hay que aportar evidentemente son pruebas», ha declarado al señalar que serán estás las que den «recorrido a este proceso y, mientras tanto, tiene que imperar la presunción de inocencia».

El líder de CCOO ha insistido en que el procedimiento en el que está implicado Zapatero «tiene mucha trascendencia institucional» y pide que el expresidente del Gobierno «cuente con todas estas garantías jurídicas propias de un estado de derecho».