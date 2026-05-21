La Asociación Buen Samaritano atiende a personas migrantes en Tenerife

La próxima visita del papa León XIV a Canarias incluirá un encuentro con asociaciones dedicadas a la atención de personas migrantes en Tenerife, un acto que busca poner el foco en una de las realidades más duras que vive el archipiélago.

Entre quienes participarán estará Mbacke Ndiaye, un migrante que relatará ante el sumo pontífice la dramática experiencia de su travesía en patera hacia las islas.

Conciencia por la situación migratoria

Según recuerda Mbacke, “las olas eran altas y el viento fuerte. Mi hermano tenía miedo. Un verdadero infierno: nueve días de sufrimiento en el mar”, y aseguró que el encuentro supone una oportunidad para contar “lo que vivimos”.

También confesó que su mayor deseo es volver a ver a su madre, aunque actualmente no puede hacerlo.

León XIV escuchará testimonios de migrantes que arriesgaron su vida en el mar. REUTERS/Eloisa Lopez

Por otro lado, la Asociación Buen Samaritano ya prepara la visita con entusiasmo. Su portavoz, el Padre Pepe, destacó que la presencia del Obispo de Roma ayudará a “crear conciencia” sobre la situación migratoria y dará voz a quienes han arriesgado la vida buscando un futuro mejor.

“Les hace profunda ilusión saber que no son indiferentes al resto del mundo”, afirmó. La visita del papa León XIV pretende acercarse a historias humanas que, muchas veces, permanecen invisibles.