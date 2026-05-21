El papa residirá en el Palacio Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria y contará con desayuno, almuerzo y cena

La empleada doméstica de la Diócesis de Canarias, que habitualmente se encarga de preparar las comidas del obispo José Mazuelos, será la responsable del almuerzo, la cena y el desayuno de León XIV durante su estancia en el Palacio Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria.

La empleada doméstica del Obispado preparará las comidas de León XIV en Gran Canaria. EFE

El Palacio Episcopal de la Diócesis de Canarias, residencia habitual del obispo situada junto a la catedral de Santa Ana, ha sido el lugar elegido para hospedar al papa durante su visita a Gran Canaria, isla a la que viajará el día 11 de junio y que abandonará al día siguiente.

Según señalaron fuentes del Obispado a EFE, durante los últimos días se han llevado a cabo pequeñas obras de mejora en uno de sus patios interiores en previsión de la visita del sumo pontífice, mientras que el resto del edificio se encuentra en buenas condiciones.

Menú que aún se desconoce

El Palacio Episcopal de la Diócesis de Canarias se trata de un palacio del siglo XVI, ubicado en el barrio histórico de Vegueta, en el que León XIV ocupará una parte de la planta alta del edificio, independiente de la zona donde se aloja el obispo José Mazuelos.

La parte reservada al Obispo de Roma dispone de cuatro dormitorios y, uno de ellos, con baño incorporado, será el que utilizará León XIV esa noche.

La Diócesis de Canarias insiste en que la casa ya estaba preparada y no ha hecho falta efectuar reforma alguna en la zona que ocupará seguramente con su secretario, pues aún se desconoce si también lo hará algún asistente.

Imagen de la Solemne Misa oficiada por el Obispo de la Diócesis, Monseñor José Mazuelos. Archivo RTVC

La empleada de la Diócesis que se encarga de las labores domésticas del obispo atenderá esos días la zona que ocupará León XIV y también preparará el almuerzo del día 11, la cena y el desayuno del día 12, cuando viajará a Tenerife, donde concluirá la visita del papa a España.

De momento, el Obispado no ha recibido instrucciones sobre los menús que se deben preparar, pero lo normal es que se elaboren los habituales.

En muchas ocasiones es el propio obispo el que cocina porque es muy aficionado, pero las fuentes han descartado que pueda preparar algo especial esos días dado el gran volumen de trabajo de Mazuelos.

La mayor novedad del Obispado de ese 11 de junio es que los más de 20 empleados de la Diócesis en el Palacio Episcopal no trabajarán por razones de seguridad, ya que no va a haber cambios en lo referido al funcionamiento habitual de la casa.

Historia vinculada al Vaticano

Por otro lado, el cronista de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, destacó a EFE que la visita del papa «corona una historia de siglos de vinculación muy directa y trascendente del Vaticano con las islas Canarias».

Laforet remarcó que el Palacio Episcopal ha sido el símbolo, junto con la catedral de Santa Ana, de la Iglesia Diocesana en Canarias, hasta que se creó en 1819 la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna o Nivariense, en Tenerife.

León XIV será el segundo jefe de Estado que duerma en este palacio, después del rey Alfonso XIII.. También descansó allí -sin llegar a pernoctar- Juan Carlos I durante una de sus visitas a Gran Canaria.

Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. Archivo RTVC

El cardenal Eugenio Pacelli, antes de ser Pío XII, también visitó en 1934 Gran Canaria con motivo de la escala que efectuó en el puerto de su capital en su viaje a Argentina.

Esta visita fue inesperada, pero ante la gran acogida que tuvo la llegada del barco al puerto, decidió bajarse y visitar la catedral de Santa Ana, donde se colocó una placa en recuerdo de su paso por la ciudad como representante oficial del papa, afirmó Laforet.

El cardenal Pacelli, de regreso de Argentina, volvió a hacer escala en Gran Canaria y entonces visitó las iglesias de Arucas y Teror, dos edificios también emblemáticos, narró el cronista, quien manifestó que Canarias «siempre ha estado esperando la visita de un papa».